Inter, ultimi tamponi negativi: restano quattro -più due- i contagiati

Buone nuove per l'Inter e per Antonio Conte. Sono infatti usciti i risultati del giro di tamponi effettuato ieri al gruppo squadra: tutti negativi quelli rimasti ad Appiano Gentile. In casa Inter i positivi al Coronavirus restano quindi quattro: D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino, più due componenti dello staff.

Di questi quattro solo Handanovic potrebbe recuperare in vista della ripresa del campionato dopo la sosta, contro il Bologna al Dall'Ara. Per gli altri il tampone potenzialmente negativo potrebbe essere effettuato solo giovedì, con i risultati previsti per venerdì: tempi tecnici davvero difficili.

Ora sono previsti due giorni di riposo per i nerazzurri, dopo la doppia seduta programmata ieri da Conte. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì. Mercoledì invece inizieranno a tornare ad Appiano i primi giocatori impegnati in Nazionale: i nomi sono quelli di Lukaku, Brozovic, Perisic, Skriniar e Hakimi, che martedì avranno le ultime partite con le rispettive selezioni. Prima di tornare in gruppo con l'Inter, ovviamente, dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone nella giornata di giovedì.