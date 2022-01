Inter, ultimi metri per il prossimo acquisto: a Milano nelle prossime 48 ore

Inter-Caicedo si farà nelle prossime 48 ore.

Simone Inzaghi, dopo la sua negativizzazione al covid-19, avrà a sua disposizione l’attaccante ecuadoriano. L’Inter è stata costretta ad intervenire sul reparto offensivo in questa sessione di mercato, dopo l’infortunio subito da Correa in Coppa Italia contro l’Empoli, che lo terrà fuori dal campo almeno fino a metà febbraio.

Secondo La Gazzetta dello Sport tra Inter e Genoa l’accordo è stato già raggiunto: prestito secco fino a fine stagione. Accordo trovato anche tra l’Inter e Caicedo per i cinque mesi di stipendio che l’Inter dovrà versargli. Per ufficializzare l’acquisto mancano da sistemare gli ultimi dettagli tra l’attaccante ecuadoriano e il Genoa, ma dovrebbero risolvere tutto nell’incontro che ci sarà in serata tra i dirigenti rossoblù e l’entourage di Felipe Caicedo.

Se dovesse essere confermato il suo acquisto nei prossimi 2 giorni, Caicedo troverà ad Appiano il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris e il collaboratore Cecchi che si occupa di tutti gli schemi offensivi ed è stato molto importante per la crescita del calciatore già dai tempi della Lazio.

Facendo leva sulla sua esperienza nella panchina della Lazio, Inzaghi ha fatto pressing affinché Marotta e Ausilio avrebbero preso Caicedo per ampliare il reparto offensivo della squadra nerazzurra. Nella sua esperienza laziale, Caicedo spesso e volentieri era decisivo a gara in corso soprattutto nei match dove si faceva fatica a segnare. I numeri parlano chiaro: in Serie A è il secondo miglior subentrante dalla stagione 2019/2020, 9 gol e 2 assist.

Sistemati gli ultimi cavilli burocratici, Caicedo arriverà a Milano per effettuare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi 5 mesi.