Inter, ultim'ora: è fatta per il rinnovo di tre dirigenti fondamentali

Inter, il rinnovo per altri due anni dei contratti di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin è già pronto.

In casa nerazzurra si programma il futuro anche ma non solo per quanto riguarda il parco giocatori (è ai dettagli anche il prolungamento di Marcelo Brozovic, qui le ultime). I problemi di rientro dalla Cina a Milano per Steven Zhang (che per disposizioni del governo cinese non potrebbe più rientrare) hanno rimandato le firme, ma appena possibile il prolungamento della dirigenza verrà formalizzato e ratificato.

Rinnovi fondamentali per il mondo Inter, dato che a livello dirigenziale i nerazzurri dispongono probabilmente del miglior "roster" d'Italia. Dalle ceneri, Ausilio e Marotta sono riusciti a riportare la squadra milanese in cima alle gerarchie della Serie A ed a renderla nuovamente competitiva anche in Europa.