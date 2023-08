Inter, ufficiali i numeri di maglia dei nuovi arrivati: quale hanno preso C. Augusto, Arnautovic e Cuadrado

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/08/2023

Inter, ufficiali i nuovi numeri di maglia. Mentre la società lavora incessantemente per regalare ad Inzaghi l’ultimo tassello per completare la rosa per l’imminente stagione che sta per iniziare, la squadra sta preparando sul campo l’esordio in campionato contro il Monza.

Quella di domani sera sarà una partita molto complicata, visto che la squadra di Palladino ha meccanismi parecchi collaudati oltre a giocatori molto interessanti. Intanto, proprio nella giornata di oggi, sempre in vista della nuova stagione, la società nerazzurra ha reso ufficiali i numeri di maglia dei nuovi acquisti.

Soprattutto per quanto riguarda tre nuovi giocatori, ovvero Carlos Augusto, Arnautovic e Juan Cuadrado. L’esterno ex Monza ha deciso di optare per il suo solito 30, mentre per l’attaccante arrivato dal Bologna, la scelta è ricaduta sul numero 8.

Interessante la scelta di Juan Cuadrado. Il giocatore, durante le amichevoli, aveva optato per un provvisorio numero 17, mentre adesso ha deciso di prendere il numero 7. Scelte, queste, che saranno ulteriormente definitive nel momento in cui i giocatori metteranno piede in campo e, dunque, non potranno più essere modificati.

Per quanto riguarda gli altri nuovi acquisti, ricordiamo quali numeri sono stati presi: Sommer 1, Audero 77, Bisseck 31, Frattesi 16. Per quanto riguarda gli altri giocatori già presenti nella rosa, si ricorda il cambio di Kristjan Asllani che è passato dal numero 14 al numero 21.