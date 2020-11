Inter, UFFICIALE: un centrocampista salta il Sassuolo

Brutte notizie, per l'Inter, dopo l'allenamento odierno. Infatti, secondo quanto comunica la società dal suo sito ufficiale, Radja Nainggolan non sarà a disposizione di Antonio Conte per la partita di domani contro il Sassuolo.

Il centrocampista belga, è stato vittima di un affaticamento al soleo della gamba destra che lo costringerà a saltare la trasferta delicatissima di Reggio Emilia.

Una perdita importante, in termini numerici per l'Inter, proprio nel momento in cui Nainggolan sembrava essere nella strada giusta per poter entrare nelle rotazioni di Conte.