Inter, ufficiale l’accordo con IC Markets: sarà il nuovo sponsor di manica

L'Inter ha chiuso l'accordo con Ic Markets, società di broker online australiana, come nuovo sponsor di manica a partire dalla prossima stagione e fino ai prossimi tre anni. Ecco di seguito riportato un estratto del documento divulgato da Calcio & Finanza:

“Nell’ambito della nostra strategia di ampliamento dei pacchetti di sponsorizzazione di maglia che possiamo offrire, abbiamo recentemente firmato un nuovo accordo con uno sponsor australiano, che prevede l’inclusione del logo del nuovo sponsor su una delle maniche delle maglie del nostro team a partire dalla prossima stagione 2020/2021”

Come riportato da Calcio & Finanza, la società australiana verserà nelle casse nerazzurre 4,5 milioni di euro per il 2021, 4,8 milioni per il 2022 e 5 mln per il 2023 più bonus legati ai risultati. L’accordo tra Inter e Ic Markets è il più alto siglato finora da un club italiano. In Serie A ci sono ancora pochi club con lo sponsor di manica, ovvero: Atalanta, Bologna, Fiorentina, Spal e Torino.