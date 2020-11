Inter, UFFICIALE: Ivan Perisic risultato negativo al tampone

Buone notizie per l'Inter di Antonio Conte in vista della sfida contro il Torino. Dal ritiro della nazionale croata, infatti, dopo l'allerta per le positività di Vida e Brozovic, tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo, come comunicato dalla federazione.

Tira un sospiro di sollievo anche la squadra nerazzurra quindi visto che anche Ivan Perisic è risultato negativo ai test, cosa importante in vista del prosieguo della stagione, viste le tante indisponibilità che già si dovranno affrontare.

Il timore, in viale della Liberazione, era quello di dover fare a meno anche dell'esterno croato visti i contatti avuti con l'altro nerazzurro Brozovic, trovato sfortunatamente positivo al tampone la scorsa settimana.