Inter, ufficiale: anche Kolarov positivo al Covid-19. Il comunicato nerazzurro

Ancora un caso di Covid-19 in casa nerazzurro, a pochi giorni dalla positività di Brozovic. Come riportato dai canali ufficiali del club meneghino, Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone ed è completamente asintomatico. Il serbo non sarà quindi a disposizione per il match contro il Torino di domenica pomeriggio e molto probabilmente anche la sfida contro il Real Madrid.

Il difensore è rientrato qualche giorno fa a Milano lasciando in anticipo il ritiro della nazionale serba a causa di alcuni problemi fisici. Ecco di seguito riportato il comunicato ufficiale nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".