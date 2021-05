Inter-Udinese, richiesta accolta: San Siro riapre al pubblico

Arriva un’ottima notizia per l’Inter in vista dell’ultima partita di campionato contro l’Udinese in cui la squadra di Antonio Conte verrà premiata ufficialmente per lo scudetto vinto. Notizia anticipata dal presidente della Lega Paolo Dal Pino nel pre partita della Finale di Coppa Italia di ieri sera, ma ora è arrivata anche l’ufficialità:

Come riportato da gazzetta.it, è stata accolta la richiesta della Lega Calcio di riportare un numero limitato di persone al San Siro per assistere alla cerimonia di premiazione e alla conseguente grande festa nerazzurra. L'ingresso allo stadio sarà consentito a soltanto 1000 persone che comunque saranno esclusivamente dipendenti del nerazzurro, sponsor e famiglie dei calciatori.