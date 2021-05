Inter-Udinese probabili formazioni: c’è Radu, sorpresa in attacco

Gli uomini di Antonio Conte sono al lavoro per preparare l’ultima giornata di campionato contro l’Udinese, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 allo Stadio San Siro. Al termine del match andrà in scena la cerimonia di premiazione dei giocatori che riceveranno la medaglia e, soprattutto, la coppa dello Scudetto.

Il tecnico nerazzurro sembrerebbe intenzionato a fare turnover e dare spazio a tutti quei giocatori che non sono riusciti a trovare continuità. In porta tocca ancora a Radu con D’Ambrosio, Ranocchia e Skriniar nel trio difensivo. Sulle fascia destra Hakimi, mentre sulla sinistra Perisic. In mezzo al campo, senza lo squalificato Brozovic e Barella non al meglio della condizione dopo l’intervento chirurgico al setto nasale, toccherà a Vecino, Sensi e Gagliardini. Sorpresa in attacco dove partirà dal primo minuto Pinamonti al fianco di Lukaku.

Luca Gotti si affiderà al solito 3-5-1-1 con Becao, Bonifazi e uno tra Samir e Zeegelar davanti a Musso. In mediana Wallace con Makengo e De Paul mezzali; sulle corsie esterne Molina e Larsen. In avanti Pereyra a supporto dell’unica punta Okaka al momento favorito su Llorente