Inter Udinese - Il pubblico risponde ancora presente, aperto il terzo anello

Sabato sera andrà in scena Inter Udinese alle ore 20 e 45. Il pubblico nerazzurro non esiterà, ancora una volta a riempire il Meazza. Per via della grande richiesta, la società ha comunicato che verrà aperto anche il terzo anello rosso per la sfida di sabato.

Sono previsti circa 60.000 spettatori per la terza giornata di Serie A. Intorno alla squadra vi è un grande entusiasmo, ed il pubblico risponde presente ad ogni gara interna. Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale e fungerà da forte spinta per i calciatori in campo.