Inter-Udinese, i convocati di Gotti: assenza in attacco, novità su Deulofeu

Inter-Udinese, sarà una partita da non sottovalutare per Inzaghi e i suoi.

Domani, Domenica 31 ottobre, a San Siro andrà in scena il match tra i bianconero di Luca Gotti e i nerazzurri di Simone Inzaghi. I due tecnici sembrano avere le idee chiare sui 22 giocatori che scenderanno in campo, come riportato in precedenza sul sito. L'unico dubbio per il tecnico dell'Udinese riguardava l'attacco. Ovvero sulla presenza di Pussetto e Deulofeu. L'allenatore bianconero ha reso noto l'elenco dei 23 convocati per la gara di Milano. Tra le fila dei friulani spuntano due novità. Dopo due turni di assenza, rientra Gerard Deulofeu, mentre non ce la fa Ignacio Pussetto, bomber argentino.

Se l'Inter di Inzaghi punta sul 3-5-2, l'Udinese giocherà a specchio. Il trio difensivo sarà composto da Becao, Nuytinck e Samir, a difesa di Silvestri. A centrocampo Walace in cambina di regia con il tucuman Pereyra e Makenga mezze ali. Sulle fasce, spazio a Stryger-Larsen e Molina, ma occhio al ballottaggio con Udogie. Grosse novità in attacco. Il tecnico aspettava l'esito degli ultimi esami per Pussetto che a causa di un problema al ginocchio non ci sarà. Recuperato invece Deulofeu che sarà titolare di fianco a Beto.

Insomma, formazione al completo per l'Udinese di Gotti che dovrà fare a meno dell'attaccante argentino ma recupera il fantasista spagnolo. Inzaghi invece punterà su 3 calciatori in cerca di riscatto, Calhanoglu, Dumfries e Correa, come precedentemente riportato. Di seguito l'elenco completo dei convocati dell'Udinese.

PORTIERI: Silvestri, Padelli, Santurro, Carnelos;

DIFENSORI: Perez, Samir, Zeegelaar, Molina, Nuytinck, Stryger-Larsen, Becao, De Maio, Soppy;

CENTROCAMPISTI: Arslan, Makengo, Jajalo, Walace, Udogie, Samardzic, Pereyra;

ATTACCANTI: Succes, Beto, Deulofeu, Forestieri.