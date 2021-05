Inter Udinese formazioni ufficiali, le scelte di Conte e Gotti

Tra poco più di un'ora, l'Inter di Antonio Conte scenderà in campo contro l'Udinese di Luca Gotti nell'ultima giornata di Serie A 2020/2021. Al termine del match, i nerazzurri verranno ufficialmente premiati con la coppa dello scudetto che alzeranno al cielo dopo 11 anni di attesa.

Nel frattempo, per concludere al meglio la stagione e per concedere minuti a chi durante l'anno ha giocato di meno, Conte ha deciso di mandare in campo dall'inizio questa formazione:

INTER (3-5-2) Handanovic, D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Sensi, Gagliardini, Young; Lautaro, Pinamonti.

A questo schieramento, il tecnico dei friulani Gotti risponde con:

UDINESE (3-5-1-1) Musso, Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Zeegelar, Stryger-Larsen; Pereyra; Okaka.