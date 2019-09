Inter Udinese, Fofana: "Partita difficile, dobbiamo dare tutto"

L'Udinese è attesa da una trasferta difficile in casa dell'Inter. Fofana sarà uno dei protagonisti che scenderanno in campo a 'San Siro'.

Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Inter TV. Queste le sue parole: "Abbiamo avuto poco tempo di preparazione, questo tipo di partita non c'è calcolo da fare, dobbiamo dare tutto per un risultato positivo. Abbiamo vinto contro il Milan e poi perso. Ogni partita ha la sua storia, dobbiamo essere positivi. Partita difficile, dobbiamo fare di tutto per vincere"