Inter-Udinese: due infortunati possono recuperare per domenica

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per l’ultima giornata di campionato contro l’Udinese, potrebbero esserci due recuperi importanti in casa Inter.

Il primo è quello di Arturo Vidal, operatosi prima dell’ultima pausa per le nazionali ed ancora ai box. Il secondo è Alexis Sanchez che, dopo la contusione contro la Roma, vuole tornare in campo contro la sua ex squadra.

L’unico che dovrebbe restare fuori è Aleksander Kolarov che ha chiuso anticipatamente la sua stagione in nerazzurro.