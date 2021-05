Inter-Udinese, De Paul osservato speciale: ecco perché è il rinforzo ideale

Domenica pomeriggio alle ore 15:00 andrà in scena allo Stadio San Siro il match Inter-Udinese, valevole per la trentottesima e ultima giornata della Serie A. Una partita inutile ai fini della classifica con i nerazzurri già campioni d’Italia e i bianconeri matematicamente salvi da alcune giornate ma che potrebbe rivelarsi speciale in ottica mercato.

L’osservato speciale del match del Meazza è senza dubbio Rodrigo De Paul, un giocatore molto gradito ad Antonio Conte che potrebbe approdare a Milano nella prossima sessione di mercato . L’argentino si è confermato ad alti livelli anche in questa stagione, in cui è stato il vero e proprio trascinatore dell’Udinese realizzando 9 gol e 10 assist. Le suo ottime prestazioni non sono passate inosservate e il suo nome sarebbe finito nel taccuino di diversi top club sua italiani che stranieri. De Paul è ormai pronto a tentare l’esperienza in una big e l’Udinese sarebbe disposta a farlo partire per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

L’argentino sarebbe il profilo giusto per rinforzare la mediana nerazzurra, in quanto è in grado di ricoprire tutte le posizioni del centrocampo: mezzala, trequartista, mediano e anche esterno. Un tuttocampista adatto al modulo di Antonio Conte che garantirebbe imprevedibilità e fantasia al gioco, un giocatore di corsa molto abile ad impostare la manovra con un piede sopraffino e dotato anche del senso del gol.