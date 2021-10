Inter-Udinese: Dazn o Sky? Dove vedere in tv il match dei nerazzurri

Inter-Udinese è la prossima sfida dei ragazzi di Simone Inzaghi.

Rinfrancati dal successo contro l'Empoli, la formazione nerazzurra vuole continuare la sua corsa in campionato. Di fronte, gli agguerriti friulani di Gotti. Ma dove sarà possibile guardare in tv il match di San Siro? Inter-Udinese, in programma domenica 31 ottobre alle 12.30, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. La gara, infatti, rientra fra le tre di giornate condivise da entrambe le piattaforme, così come Torino-Sampdoria (anticipo serale del sabato) e Bologna-Cagliari (monday night di questo turno di campionato).

Il programma di giornata prevede gare ricche di interesse. Oltre alla sfida dei nerazzurri, c'è Atalanta-Lazio ad aprire il turno sabato 30 ottobre alle ore 15. La Juventus sarà, poi, di scena a Verona, mentre il derby campano fra Salernitana e Napoli, e una grande classica come Roma-Milan completeranno il menù domenicale.

Di seguito tutte le dirette televisive dell'undicesima giornata del campionato di Serie A per non perdere una sola emozione di un turno che si preannuncia scoppiettante.

Sabato 30 ottobre

ore 15, Atalanta-Lazio, DAZN

ore 18, Verona-Juventus, DAZN

ore 20.45, Torino-Sampdoria, DAZN/SKY

Domenica 31 ottobre

ore 12.30, Inter-Udinese, DAZN/SKY

ore 15, Fiorentina-Spezia, DAZN

ore 15, Genoa-Venezia, DAZN

ore 15, Sassuolo-Empoli, DAZN

ore 18, Salernitana-Napoli, DAZN

ore 20.45, Roma-Milan, DAZN

Lunedì 1 novembre

ore 20.45, Bologna-Cagliari, DAZN/SKY

Cosa aspettarsi da Inter-Udinese? Innanzitutto continuità. I nerazzurri sono reduci da una prova di forza importante (clicca qui per i dettagli). L'Udinese è, invece, reduce dal pareggio contro l'Hellas Verona. I bianconeri erano passati in vantaggio, per poi essere riacciuffati da un rigore di Barak. Dall'argentino Pereyra, che ha preso il posto di De Paul sulla trequarti, al centravanti Beto, non mancheranno i clienti scomodi per Handanovic e la difesa nerazzurra.