Inter Udinese, da Handanovic a Lukaku: tre sorprese di Inzaghi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 18/02/2023

Inter Udinese si avvicina. Questa sera andrà in scena il match di San Siro tra Inter e Udinese. Nerazzurri che devono assolutamente vincere per dare una scossa morale alla squadra, soprattutto dopo lo 0-0 contro la Sampdoria.

Pareggio che aveva lasciato qualche scoria, soprattutto pensando alla discussione in campo tra Barella e Lukaku. Entrambi questa sera ci terranno a dimostrare di essere tornati e soprattutto di essere in sintonia, scacciando via le critiche. Proprio il belga è una delle scelte di Inzaghi che lo riconferma dal primo minuto (qui le ultime di formazione).

Inter Udinese, Handanovic titolare: Dzeko-Lukaku dal primo minuto

Inzaghi ha le idee chiare sull’undici titolare di questa sera. Sorprese a partire già dalla porta. Torna infatti Handanovic a quattro mesi dalla sua ultima gara da titolare. Il capitano nerazzurro torna in campo proprio contro la sua ex squadra, Onana dunque si accomoda in panchina. Scelta confermata anche da Sportmediaset che spiega come ci siano due motivi dietro a questo cambio.

Uno è il turnover, l’altro invece è una questione di campo. Inzaghi contro la Sampdoria, ha sentito la mancanza di un capitano vero, un leader che riequilibrasse lo spogliatoio e ha dunque deciso di schierare Handanovic così da evitare nuove liti e cali di tensione. Dunque torna Handanovic e si riprende la fascia da capitano. In attacco invece giocheranno Dzeko e Lukaku.