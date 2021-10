Inter-Udinese: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Inter-Udinese si gioca domenica 31 ottobre alle ore 12.30.

Un match fondamentale per proseguire la marcia all'inseguimento della vetta della classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi, rilanciati dal successo contro l'Empoli nel turno infrasettimanale, vogliono confermare i progressi. InterDipendenza.Net seguirà Inter-Udinese in ogni suo istante. Con la consueta diretta testuale, vi porteremo dentro le avvincenti emozioni di un match tutto da seguire.

Dalle scelte di formazione, ai gol e alle azioni salienti: sulle nostre pagine la gara di San Siro. Un'offerta ricca accompagnerà anche pre e post gara. Approfondimenti e interviste, oltre alle seguitissime pagelle, per puntualizzare su quanto sarà appena avvenuto sul prato verde.

Come arrivano Inter e Udinese alla gara? Un successo sicuramente convincente ha caratterizzato il mercoledì nerazzurro. Contro l'Empoli, Sanchez e compagni, hanno avuto la meglio di una squadra rognosa grazie alle reti di D'Ambrosio e Dimarco. L'Udinese, invece, si è vista riacciuffare sul finale dal Verona, in un match terminato in parità con una rete per parte.

Le ore di avvicinamento alla sfida contro i friulani vedono l'Inter impegnata anche sul fronte societario. La lettera di Zhang (leggi qui le sue parole) ha compattato l'ambiente e rilanciato le ambizioni. Ora toccherà ai nerazzurri, sul campo, rispondere presente. Per l'Inter si apre un ciclo di fuoco a livello di impegni (qui tutto ciò che c'è da sapere sul cammino nerazzurro e le possibili scelte di Simone Inzaghi). Vincere ancora per regalare ulteriore linfa alla stagione non potrà che essere l'obiettivo della squadra.