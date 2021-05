Inter-Udinese 2-0 a fine primo tempo: in gol Young ed Eriksen. Infortunio per Sensi

Finisce il primo tempo a San Siro tra Inter e Udinese, con i nerazzurri che rientrano negli spogliatoi in vantaggio per 2-0.

Ci pensa Ashley Young, al minuto 8’, a sbloccare l’incontro. L’inglese, pescato in area da Lautaro Martinez con una imbucata delle sue, riesce a superare il portiere dei friulani con uno scavetto. Il raddoppio invece arriva quasi allo scadere, grazie ad una punizione del re delle punizioni: Christian Eriksen.

Per il resto, partita abbastanza statica tra le due squadre, con i nerazzurri che hanno comunque sempre tenuto in mano il pallino del gioco. Da segnalare l’infortunio di Sensi, uscito anzitempo per l’ennesimo problema muscolare della stagione.