Inter Tv - Politano: "Gara difficile, la Samp proverà a far punti"

Matteo Politano si è espresso prima del calcio d'inizio di Sampdoria-Inter. Il giocatore nerazzurro mette in guardia i suoi compagni e svela inoltre un dettaglio legato alle ultime sessioni di allenamento.



Ecco le sue dichiarazioni a Inter Tv:



"Con la Lazio abbiamo fatto un'ottima partita, sappiamo che oggi ci aspetta una gara ancora più difficile perché la Samp in casa vuole fare punti, quindi dobbiamo essere bravi. Sarà un Sampdoria aggressiva e che cercherà di fare la partita anche se è in difficoltà. I gol del centrocampo? Proviamo i movimenti negli allenamenti, con attaccanti e centrocampisti che arrivano spesso al tiro".