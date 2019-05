Inter TV, parla Spalletti: il tecnico nerazzurro analizza il soffertissimo match

Era una partita da dentro o fuori, ma per fortuna l'epilogo è stato analogo a quello dell'anno scorso: l'Inter conquista la qualificazione in Champions League all'ultima giornata, mandando in estasi i sostenitori nerazzurri.

A commentare tale gara, ci ha pensato anche Luciano Spalletti, che ai microfoni di Inter TV ha detto:

"Io dico che abbiamo fatto una buonissima gara: abbiamo speso e commesso qualche ingenuità. Però è stata una partita giocata, dove siamo andati a tentare di prenderci la gara e farla subito nella loro metà campo. Ci è mancata un po' di brillantezza nella loro area di rigore, però tutto sommato abbiamo giocato bene".