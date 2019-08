Inter Tv - Conte dice la sua sul gruppo. Le dichiarazioni

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Inter Tv per dire la sua sul gruppo dopo gli ultimi incontri amichevoli. Ecco quanto dichiarato all'emittente televisiva a tinte nerazzurre:





"Era la prima volta in questa estate che Lautaro e Politano giocavano assieme. Lautaro si allena con noi da pochi giorni, ma ci ha messo impegno e volontà. Matteo era rimasto fuori per un problema. Entrambi, ma in generale tutti, devono entrare bene nei meccanismi che chiedo in attacco. Sono contento per Esposito, entrato col piglio giusto, e per Longo, che ci dà una grande mano".



Su Lukaku: " Ha bisogno anche lui di lavorare, sia fisicamente sia per entrare nei nostri meccanismi. Sicuramente è un ottimo acquisto, siamo molto contenti. Lui ci mette grande voglia e impegno per farsi trovare pronto".