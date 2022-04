Inter, tutto l'entusiasmo di Skriniar dopo la vittoria: le parole a Dazn

Inter, dopo la partita Skriniar mostra tutto il suo entusiasmo.

Intervistato ai microfoni di Dazn, Milan Skriniar, anche questa sera, è stato il migliore in campo della squadra nerazzurra che è riuscita a battere, per la seconda volta nella sua storia, la Juventus all'Allianz Stadium, questa volta con il risultato di 0-1, grazie alla rete firmata da Hakan Calhanoglu su calcio di rigore. Tre punti importantissimi, con una squadra che ha dimostrato di avere grandi valori tecnici, ma che nulla ha potuto contro la compattezza della squadra nerazzurra.

Compattezza, che è stata dimostrata, in primis, proprio da Skriniar, che ha ammesso come questa sia stata una vittoria importantissima per come è arrivata, visto che la squadra - di cui si è detto orgoglioso - ha lottato fino all'ultimo minuto della partita. Skriniar ha ammesso anche come questa vittoria possa essere importante anche per il cammino della squadra nerazzurra, visto che può dare una grandissima spinta per concludere al meglio la stagione, anche se è arrivata non giocando bene, perchè adesso contano soltanto i tre punti.

Dopo un periodo di grosso appannamento, l'Inter non ritrova la prestazione, ma qualcosa di ancora più importante come la vittoria contro l'avversario più complicato che avrebbe potuto trovare in questo momento e che veniva da una striscia di quindici risultati utili consecutivi. I nerazzurri restano nella scia dello scudetto e ci proveranno fino alla fine, sperando che quella di stasera, possa essere davvero un'iniezione di fiducia decisiva per ottenere la continuità mancata fino a questo momento nel girone di ritorno.