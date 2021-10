Inter, tutti gli impegni del week-end dei nerazzurri in Nazionale

Sarà un week-end da trascorrere senza la propria Inter quello che è appena cominciato per i sostenitori nerazzurri. La sosta per le Nazionali infatti, vedrà diversi tesserati del club di Via della Liberazione impegnati in diversi match che saranno spalmati in questi giorni.

I sudamericani, come anticipato in questo articolo, saranno chiamati in causa rispettivamente: Alexis Sanchez e Arturo Vidal in Cile-Paraguay (11 ottobre alle 02:00, ora italiana) e Cile-Venezuela (15 ottobre alle 02:00 ora italiana), Lautaro Martinez e Joaquin Correa in Argentina-Uruguay (11 ottobre alle 01:30 ora italiana) e Argentina-Perù (15 ottobre alle 01:30 ora italiana), e infine Matias Vecino impegnato in Argentina-Uruguay (11 ottobre alle 01:30 ora italiana) e Brasile-Uruguay (15 ottobre alle 02:30 ora italiana).

Per quanto concerne i nerazzurri europei, questi dovranno agire così: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco in Italia-Belgio (10 ottobre alle 15:00, ora italiana), Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, così come Milan Skriniar, in Croazia-Slovacchia (11 ottobre alle 20:45), Hakan Calhanoglu in Lettonia-Turchia (11 ottobre alle 20:45), Stefan De Vrij e Denzel Dumfries in Olanda-Gibilterra (11 ottobre alle 20:45) e infine Edin Dzeko, impegnato in Kazakistan-Bosnia (9 ottobre alle 15:00) e Ucraina-Bosnia (12 ottobre alle 20:45).

Una calendario fitto dunque per i calciatori nerazzurri che al rientro della sosta dovranno sfidare la Lazio di Maurizio Sarri, precisamente sabato 16 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma. In questo articolo avevamo anticipato che il tecnico dei biancocelesti dovrà fare a meno di Francesco Acerbi, difensore che nella sfida contro il Bologna ha rimediato un cartellino rosso e che quindi non lo vede disponibile.