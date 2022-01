Inter, tutte le richieste di Zhang a Inzaghi (e viceversa)

Inter, il presidente Zhang e Inzaghi si incontreranno per la prima volta dopo l'arrivo del tecnico.

Da quando Simone Inzaghi è arrivato sulla panchina nerazzurra, non aveva mai avuto occasione di incontrare il presidente fermo in Cina, se non per gli auguri di Natale da remoto. In questi giorni, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarà l'occasione di poter parlare in maniera molto tranquilla di quelli che devono essere gli obiettivi della squadra e di quelle che saranno le richieste dello stesso allenatore.

COSA CHIEDE ZHANG AD INZAGHI - Il presidente nerazzurro, prima di questa estate, aveva ordinato di ottenere dal mercato un attivo di 100 milioni, ragion per cui, dalla vittoria dello scudetto, l'obiettivo era stato "ridimensionato" al raggiungimento del quarto posto. Ma le ottime prestazione della squadra di Inzaghi sia in campo nazionale che in Europa, non lasciano spazio per voltarsi indietro, per cui Zhang chiederà al tecnico di replicare la vittoria della scorsa stagione e di andare quanto più avanti possibile anche in Champions League, cosa che permetterebbe di crescere come squadra, come prestigio e di ottenere anche vantaggi economici.

COSA CHIEDE INZAGHI A ZHANG - Ma se da un lato il presidente dell'Inter è contento dei risultati e vuole continuare a vincere, ecco che dall'altro lato l'allenatore pensa di aver meritato con il suo grande lavoro qualche ritocco sul mercato, magari a partire proprio dalla sessione di gennaio. I nomi sono sempre quelli sentiti in questi giorni, con Digne oramai fuori dai piani dell'Everton e scaricato da Benitez, ma anche Kurzawa piace moltissimo. Mentre non tramontano i nomi di Alvarez, oltre agli italiani Frattesi, Scamacca, Maggiore e Ricci. Ma non solo mercato in entrata, ci sarà da parlare anche del consolidamento della squadra attuale, con il rinnovo di Marcelo Brozovic in cima alla lista degli obiettivi, oltre a quello del management con cui Inzaghi ha un grandissimo rapporto.

I due si incontreranno a breve e sarà un incontro molto cordiale. Di sicuro Inzaghi vorrà accontentare le richieste del proprio presidente, vedremo se lo stesso Steven Zhang farà uno sforzo ulteriore per poter rendere la squadra ancora più completa rispetto a quella attuale, in modo di ambire a grandi traguardi.