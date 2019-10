Inter, Tronchetti Provera parla di Conte e Marotta durante un evento

Marco Tronchetti Provera, ad della Pirelli, si è espresso sull'Inter e sui nuovi arrivi in panchina e in dirigenza come quelli di Marotta e Conte. La fede per il dirigente della nota azienda è rimasta immutata come dimostrano le seguenti dichiarazioni durante un evento organizzato da RCS.



Ecco quanto affermato alla stampa nel corso dell'evento riportate da Alanews:



“Mi sono innamorato dell’Inter di Moratti: quella che ha magari perso delle occasioni ma che ha sempre avuto giocatori che ci facevano amare pazzamente la squadra. Quella degli ultimi anni è stata una tristezza, si è persa la spina dorsale. Una normalizzazione era necessaria e ora possiamo apprezzare un bel gioco e parecchio ordine: non è più la pazza Inter, ma è giusto così. Poi, certo, questo cambiamento è avvenuto con ex Juve come Marotta e Conte, un boccone difficile da digerire, ma sono anche bravi, per cui…”.