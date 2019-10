Inter, Trevisani si esprime su Lukaku e Lautaro Martinez

Riccardo Trevisani, famoso giornalista e telecronista, dice la sua sull'ultimo successo dei nerazzurri in Europa contro il BVB. In seguito parole su Lukaku e Lautaro Martinez, quest'ultimo elogiato dopo l'esame di maturità in Champions League.



Ecco quanto affermato ai microfoni di Sky Sport:



"La casualità è stata l’Inter che si è vista con la formazione ceca perché poi è stata bellissima col Barcellona e ha fatto bene contro il Dortmund. Lukaku arriverà in condizione, ha un fisico e una struttura per cui deve lavorare un po’ di più. Lautaro è talmente in forma che non ti fa sentire che il compagno è un po’ indietro".