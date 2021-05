Inter, tre giorni di riposo per la squadra: mercoledì la ripresa degli allenamenti

La sconfitta "inutile" in casa della Juventus non rovina il clima di festa in casa Inter. Anche per questo, Antonio Conte ha concesso ben tre giorni di riposo al gruppo squadra, fissando la ripresa degli allenamenti per il prossimo mercoledì.

A metà settimana i ragazzi inizieranno a preparare la partita in casa contro l'Udinese; una partita speciale per l'Inter, che finalmente potrà alzare al cielo la coppa dei Campioni d'Italia. Contro i friulani non saranno a disposizione del mister Marcelo Brozovic e Matteo Darmian, entrambi squalificati dopo i cartellini estratti dall'arbitro Calvarese nel match di ieri sera.

I due nerazzurri guarderanno la partita dalla tribuna, per poi scendere in campo al momento dei festeggiamenti.