Inter, tre giocatori indisponibili per Udine: Conte corre ai ripari

Partiti qualche minuto fa dall'aeroporto di Malpensa alla volta di Udine, gli uomini di Antonio Conte sono pronti ad affrontare l'Udinese di Luca Gotti. Per il confronto con i friulani però, il tecnico interista dovrà fare a meno di tre calciatori.

Si tratta di Stefano Sensi, Roberto Gagliardini e Borja Valero. Calciatori che in questa stagione sono rimasti ai box varie volte a causa di molteplici problemi fisici ma che da Conte sono stati comunque utilizzati parecchio.

E' vero, in mezzo con ogni probabilità ci sarà il nuovo acquisto Christian Eriksen, ma dal punto di vista numerico l'ex CT della Nazionale non può che prendere le dovute precauzioni. Nel frattempo, c'è da segnalare la partenza per Udine anche di Marcelo Brozovic e Kwadwo Asamoah che pur non essendo al 100% sono stati comunque arruolati.