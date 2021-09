Inter, tre calciatori fondamentali per Inzaghi: il dato sugli "intoccabili"

Partenza quasi perfetta per l'Inter. I nerazzurri, secondi in classifica, inseguono il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra di Simone Inzaghi sta confermando di essere l'avversario da battere. Il tecnico punta molto su tre calciatori: Marcelo Brozovic, Milan Skriniar e Nicolò Barella. I tre titolarissimi non hanno saltato neanche un minuto.

Avvio di stagione da incorniciare per l'Inter. Dietro un Napoli a punteggio pieno, c'è la squadra di Inzaghi che con 4 vittorie ed un pareggio è seconda in Serie A, a meno 2 dagli azzurri. Per i nerazzurri una sola sconfitta in stagione, contro il Real Madrid in Champions. La squadra milanese sta dimostrando grande maturità e soprattutto un gioco molto meno dipendente dalla giocata dei singoli, ma che coinvolge l'intera squadra. La spina dorsale di questa rosa è sicuramente l'asse difesa-centrocampo. Il duo Barella-Brozovic, a difesa del trio De Vrij-Skrinar-Bastoni rappresenta una parte fondamentale del gioco di Inzaghi. Il tutto è avvalorato da un dato molto importante. Come riporta Tuttosport tre calciatori non hanno saltato neanche un minuto fino ad ora. Si tratta di Skriniar, Barella e Brozovic. Parte fondamentale dell'Inter e soprattutto sono gli intoccabili di Inzaghi. Calciatori che l'Inter vuole blindare, infatti sono già stati avviati i contatti per il prolungamento dei loro contratti.

Il difensore slovacco è da anni ormai uno dei migliori difensori del campionato. Barella invece nell'ultimo anno si è consacrato come uno dei migliori centrocampisti al mondo, come confermato dal grande Europeo disputato. Brozovic invece è diventato più costante e soprattutto più decisivo. Quando gioca lui l'Inter gira alla grande. Il tecnico ed i nerazzurri non possono fare a meno di loro e il dato sul minutaggio è solo l'ultima prova sull'importanza dei tre titolarissimi di Inzaghi.