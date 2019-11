Inter travolgente a Dortmund, 2-0 primo tempo: Lautaro-Vecino!

E' grande Inter al termine del primo tempo. La squadra di Antonio Conte è avanti 2-0 in casa del Borussia Dortmund. Una prima frazione di gara da grande squadra, capace di colpire in avvio, di soffrire, di gestire e di andare a segno in contropiede dopo una meravigliosa azione collettiva.

Inter in vantaggio al 5° con Lautaro Martinez. Strepitosa la rete segnata dall'attaccante nerazzurro che si invola verso l'area avversaria con Hummels che non riesce a fermare Lautaro, l'argentino finta una volta il tiro e poi con un preciso sinistro batte Burki. Il Borussia Dortmund reagisce e Handanovic è perfetto su Gotze.

Al 40° il raddoppio siglato da Matias Vecino al termine di un'azione collettiva bellissima. Sul cambio di gioco di Lautaro, Candreva serve un pallone perfetto a Vecino che di piatto destro trafigge Burki. I padroni di casa ci provano nel finale di tempo, ma Handanovic dice di no, mantenendo l'Inter sul 2-0.