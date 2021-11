Inter, tra scontenti e scelte di mercato: i 3 nerazzurri in bilico.

Il mercato invernale sta per avvicinarsi e la dirigenza nerazzurra sta già facendo, da mesi, le proprie valutazioni. Rinforzarsi sì, ma qualcuno deve fare le valigie: questo, in sintesi, il diktat delle mosse dell'Inter. Ai nerazzurri, come di consueto, sono già stati accostati diversi nomi da Kostic, come erede di Perisic, a Raspadori, passando per Nandez e Zakaria. Tanti nomi in entrata, ma prima vanno valutate alcune uscite.

Ad oggi, tra gli elementi più in bilico della rosa a disposizione di Inzaghi in vista della finestra invernale di mercato ci sono 3 giocatori: Sanchez, Gagliardini e Vecino. Andiamo con ordine. Il primo, che ieri (17 novembre 2021, ndr) ha riportato l'ennesimo infortunio durante l'impegno con la propria nazionale del Cile in vista delle Qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022 (recupera qui le sue condizioni e quelle di Lautaro), per molti sembra destinato a partire nella finestra invernale. L'ingaggio elevato, qualche malumore di troppo negli ultimi mesi, causa il poco impiego, e i continui infortuni mettono a serio rischio la sua permanenza in terra milanese. In caso di saluti, sul numero 7 c'è l'interesse del Barcellona, Atletico Madrid e del Marsiglia, la dirigenza dovrà muoversi sul mercato alla ricerca di un quarto attaccante in grado di poterlo sostituire.

Situazione simile per Matias Vecino. L’uruguaiano, che dal ritiro della propria nazionale non ha utilizzato mezzi termini (recupera qui le sue parole rivolte ad Inzaghi e alla società), sembrerebbe aver richiesto la cessione già da tempo ed ora la dirigenza starebbe valutando la mossa migliore: aspettare la scadenza naturale del contratto oppure farlo partire già a gennaio. Fino ad ore l'ex viola ha disputato 10 partite - solo una da titolare - disputando meno di 300 minuti (all'incirca, in media, meno di mezz'ora a match). Su di lui sarebbe vivo l'interesse della Roma di Mourinho.

Per l'ex atalantino Gagliardini, infine, una partenza non può essere esclusa. Infatti, dopo una prima stagione con un impiego importante - in termini di minutaggio -, nelle ultime stagioni quest’ultimo è calato vedendolo relegato molte volte in panchina. Complessivamente il club nerazzurro, dal suo arrivo a Milano, ha sborsato all'incirca 30 milioni (recupera qui le cifre dell'operazione). Ad oggi, essendo una cifra del genere difficile - se non impossibile - da recuperare, Marotta e Ausilio si accontenterebbero anche di una decina di milioni - contratto in scadenza nel 2023 - da poter reinvestire sul mercato (Nandez il primo indiziato). Per ora non ci sono state ancora notizie di possibili interessamenti da parte di qualche club estero e/o italiano, ma la situazione potrebbe variare nelle prossime settimane.

Non resta che attendere.