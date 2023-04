Inter, tra mille incertezze c’è comunque un risultato storico

di Redazione, pubblicato il: 11/04/2023

Con un comunicato ufficiale l’Inter comunica che il ritorno di Champions con il Benfica ed i turni successivi di campionato e Coppa Italia segneranno un record storico per la società.

“Il match di andata alle porte, quello di ritorno segnato sul calendario, cerchiato di rosso Un appuntamento imperdibile, una partita in cui si deciderà tutto. Inter-Benfica, il ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma mercoledì 19 aprile alle 21:00 a San Siro. Sarà una notte unica, in cui ogni singola stilla di energia andrà utilizzata. Ed è per notti come queste che il pubblico interista saprà dare, come sempre, una mano incredibile ai ragazzi nerazzurri in campo.

FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite le disponibilità di biglietti per Inter-Benfica. Un vero record di fidelizzazione, con quasi due terzi dei biglietti acquistati dagli abbonati, a prezzo agevolato. I possessori dell’abbonamento al campionato hanno infatti avuto l’opportunità di confermare il proprio posto e, successivamente, di acquistare altri tagliandi per amici e familiari. Una scelta mirata del Club, che ha voluto premiare la tifoseria più presente e ricordare, a pochi mesi dal lancio della campagna abbonamenti 23-24, il vantaggio di sottoscrivere la tessera stagionale.

Le fasi di un record

È stato poi il turno dei soci Inter Club e dei titolari di tessera SiamoNoi. Si è dato così accesso prioritario, per un evento così carico di attesa, a tutti coloro i quali hanno scelto di esserci per l’Inter sempre, in ogni occasione.

Il Club ricorda infine che l’unico canale ufficiale per acquistare i biglietti è inter.it. Sconsiglia pertanto di affidarsi a siti di secondary ticketing, annunci tra privati e siti di compravendita in quanto non garantiscono la validità dei tagliandi offerti.

Per le eventuali disponibilità residue di biglietti, che dovessero liberarsi a ridosso del match, è possibile iscriversi all’alert “Avvisami quando in vendita” nella pagina inter.it/tickets

Sold out a ripetizione

Procedono verso il sold-out anche Inter-Monza, Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio. Una stagione davvero speciale come presenze allo stadio. Un tutto esaurito incessante con oltre 72.000 spettatori di media in campionato. Un dato che porta con sé anche un risultato storico a livello di ricavi stadio complessivi.

Tanta passione, tanti spettatori e uno sforzo economico non indifferente per i tifosi nerazzurri, ai quali va quindi il ringraziamento del Club. “