Inter, tra la causa vinta e il futuro: parla l'avvocato di de Vrij

Inter, l'avvocato di de Vrij parla dopo la causa vinta.

Come riportato ieri, il difensore nerazzurro è stato protagonista della vittoria della causa contro la sua ex agenzia, la SEG, rea di aver recato un danno economico al giocatore, in sede di trattativa con l'Inter, in quanto ha richiesto una cifra di commissioni molto alta mettendo da parte l'interesse del giocatore ad avere un ingaggio molto alto. Di questo ha parlato l'avvocato del difensore olandese, Sebastien Ledure, che poi ha aggiunto anche alcuni particolari sul futuro del giocatore.

Infatti, per l'avvocato, la vittoria di questa causa è molto importante per l'intero sistema calcistico, dal momento che adesso si è imboccata una strada nuova che tutela maggiormente i giocatori e meno i loro agenti, specificando che il problema non sono i procuratori, ma gli abusi che talvolta vengono effettuati. Una battuta sulla vicenda viene fatta anche sull'Inter, che lo stesso Ledure considera come una parte danneggiata perchè era al corrente di quanto l'agenzia SEG gli prospettava in sede di trattativa.

Poi, una battuta anche sul futuro del difensore, per cui non è il caso di parlare di rinnovo di contratto dopo un'offerta del genere, ma lasciando più di una porta aperta nel caso in cui fosse presentata un'offerta interessante. Insomma, il futuro del numero 6 nerazzurro sembra essere ancora incerto, ma adesso l'importante è che il giocatore si goda questa 'vittoria' fuori dal campo. Ci sarà tempo per affrontare ogni tipo di questione, con Mino Raiola che a breve potrebbe parlare con l'Inter per capire le prospettive.