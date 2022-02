Inter, tra corsa scudetto e Coppa Italia: parla il milanista Kalulu

L'Inter ha voglia di continuare a vincere.

Lo scudetto conquistato la passata stagione, come ribadito a più riprese dall'AD Giuseppe Marotta non era un punto di arrivo, bensì un punto di inizio. A confermare tale volontà del club è stata la conquista della Supercoppa Italiana contro la Juventus dove i nerazzurri hanno dato l'anima per conquistare un ulteriore trofeo. Adesso il percorso continua, con uno scudetto tutt'altro che semplice da conquistare, una qualificazione agli Ottavi di Champions League compromessa ma non impossibile da raggiungere e una Semifinale di Coppa Italia da giocarsi con lo stesso Milan con cui lo scorso 6 febbraio si è perso il Derby.

A parlare della sfida dello scorso 6 febbraio 2022 e del doppio confronto imminente in Coppa Italia, è stato il rossonero Pierre Kalulu in un'intervista concessa in esclusiva alla redazione di Eurosport. Secondo il francese, per questo finale di stagione può succedere la qualsiasi cosa, e il Derby ribaltato in pochi minuti dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo la dice lunga. Inoltre, il classe 2000 si è detto consapevole che l'Inter sarà carica per riscattare la pesante sconfitta rimediata in campionato contro di loro, ma al contempo ha fatto sapere che la sua squadra è pronta a ripresentarsi davanti ai campioni d'Italia in carica per vincere.

Insomma, le parole di Kalulu sono state chiare. Il n°20 ha voglia di conquistare un trofeo e la Coppa Italia (visto e considerato che per vincere basta trionfare le prossime tre partite) potrebbe essere la strada più "rapida" (ma non più semplice) da percorrere.