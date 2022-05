Inter, tra conferme e addio: Marotta ha scelto il futuro di due attaccanti

Inter con le idee chiarissime su quella che sarà la rosa della prossima stagione.

Simone Inzaghi sta facendo una grande stagione. Alla sua prima annata in nerazzurro ha già conquistato la Supercoppa italiana, in Champions League è uscito agli ottavi contro un grande Liverpool e in campionato è in lotta per il primo posto. Insomma, forse meglio di quanto fatto dal suo predecessore Antonio Conte. Ed ora ha la possibilità di vincere il secondo trofeo della stagione, la Coppa Italia contro la Juventus (qui le ultimissime). La società vuole regalare al tecnico una rosa ancor più forte in vista della prossima stagione, Marotta e Ausilio hanno le idee chiare.

La società deve sciogliere il nodo attaccanti. L'Inter ha già in casa due attaccanti che potrebbero tornare utili alla società, Pinamonti e Satriano. Il primo in Serie A sta disputando un'ottima stagione, proprio contro i nerazzurri ha trovato il suo tredicesimo gol stagionale (qui le pagelle di Inter-Empoli), Satriano invece in Ligue 1 ha già trovato 4 reti in 14 presenze, attirando su di sè l'attenzione di diversi club. Come riportato da Calciomercato.com, l'idea dell'Inter è quella di cederne solo uno e di tenere l'altro. L'indiziato principale a lasciare i nerazzurri è Pinamonti, che ha una valutazione più alta e un ingaggio più pesante per le casse dell'Inter, però Satriano ha già ricevuto richieste da tre club francesi.

Insomma, uno dei due verrà sacrificato, per far spazio ad un nuovo colpo e soprattutto per fare respirare le casse nerazzurre. Intanto testa alla Coppa Italia, con Bastoni ancora in dubbio (le novità).