Inter, tra Bologna e Udinese: Marotta chiaro sugli obiettivi della squadra

Inter, adesso tocca a te!

La squadra di Simone Inzaghi oggi affronta l'Udinese (le formazioni ufficiali), dopo la sconfitta contro il Bologna i nerazzurri sono chiamati a vincere per non permettere al Milan di andare in fuga. Poco prima dell'inizio del match di Udine, ha parlato Beppe Marotta ai microfoni di DAZN. "Dobbiamo guardare la partita di oggi come un esame da superare. L'Inter in ogni partita che disputa deve sempre ottenere il massimo, cioè i 3 punti. Le considerazioni le faremo a fine gara".

Ha poi parlato della gara contro il Bologna e soprattutto sul confronto tra società e calciatori: "Noi come società siamo sempre con la squadra, non dobbiamo fare confronti particolari. Quella di Bologna è stata una serata anche sfortunata, però ormai l'abbiamo dimenticata e siamo tutti concentrati su questo impegno molto duro da affrontare. Sappiamo che stasera è una gara dura". Infine ha parlato delle possibili ripercussioni psicologiche della squadra: "Non credo la squadra avrà ripercussioni, siamo tutti abituati a vivere in modo altalenante questo campionato e sappiamo che una sconfitta può portare qualche malumore ma è un malumore momentaneo. Siamo tutti grandi e vaccinati e soprattutto professionisti, tutte le cose vanno affrontate con determinazione, indipendentemente da quanto successo nella partita precedente".

Queste le parole del dirigente nerazzurro sulla partita di oggi e soprattutto sul post-Bologna. La palla ora passa alla squadra, che deve solo vincere.