Inter, torna Perisic nel motore: la stagione pazza del croato

Ivan Perisic è tornato proprio quest'oggi ad allenarsi con il resto del gruppo: l'affaticamento muscolare è rientrato. Ancora difficile stabilire se l'esterno nerazzurro partirà dal primo minuto nella sfida contro il Napoli, sicuramente però l'averlo rimesso nel motore sarà di grande utilità per l'Inter.

Dopo un avvio di stagione poco brillante, dopo mesi in cui ha portato sul collo il cartello con su scritto "vendesi", Perisic si è ritrovato, conquistandosi la maglia da titolare ogni volta che è stato disponibile. Forse merito anche dell'inserimento di Eriksen: da quando anche il danese è diventato titolare indiscusso, l'ex Bayern ha cominciato a tenere prestazioni decisamente oltre la sufficienza. Ma merito anche dello stesso croato, che col tempo è riuscito a dare prove di gran livello sia dal punto di vista offensivo che difensivo.

Adesso che è tornato dall'infortunio che lo ha tenuto fermo per quasi 2 settimane, Perisic vorrà rimettersi sulla via positiva che aveva intrapreso prima di avere lo stop. Per concludere da protagonista la stagione, per non essere rimesso sul mercato e per convincere Conte e la società a puntare su di lui anche la prossima stagione.