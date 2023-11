Inter, torna a parlare Cottarelli, frecciata a Zilliacus

di Redazione, pubblicato il: 11/11/2023

(Inter) L’economista Carlo Cottarelli, grande tifoso interista, è tornato a parlare del progetto Interspac. Lo ha fatto in un video Youtube della trasmissione QSVS nel quale ha parlato anche di Thomas Zilliacus, l’imprenditore finlandese interessato all’acquisto dell’Inter.

“Lui ha detto di essere interessato all’azionariato popolare. Però ho l’impressione che le parole siano tante e che i soldi siano pochi. Ma penso si possa dire anche per l’azionariato popolare. Se ha l’intenzione e le risorse per prendere l’Inter e lo fa, magari è interessato all’azionariato. Però in concreto non abbiamo ancora visto nulla.”