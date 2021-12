Inter-Torino, vittoria di misura grazie a Dumfries: 2021 chiuso in bellezza

L'Inter chiude al meglio il 2021 battendo il Torino di Juric e si conferma al primo posto allungando, in attesa degli ultimi match della serata, a + 7 su Milan e Napoli. Partita sofferta per gli uomini di Inzaghi contro un Torino fisico e mai domo che in alcune occasioni ha impensierito Handanovic.

90' + 4' - Finisce qui! Triplice fischio! Vittoria Inter!

90' - Ultimo cambio per l'Inter: fuori Perisic, dentro Dimarco

90' - Quattro minuti di recupero

87' - Imbucata di Sensi per Sanchez che calcia e sfiora il palo alla sinistra di Savic

82' - Doppio cambio per Inzaghi: fuori VIdal e Dumfries, dentro Sensi e D'Ambrosio

81' - Destro da fuori di Sanchez, palla alta

75' - Doppio cambio per il Torino: dentro Ansaldi e Praet, fuori Singo e Brekalo

71' - Subito Sanchez ci prova ad inventare dal limite: palla per Dzeko, ma la sfera viene messa in angolo

68' - Doppio cambio per l'Inter: fuori Calhanoglu e Lautaro, dentro Vecino e Sanchez

67' - Punizione di Lukic con Handanovic che si distende e manda in corner

65' - Doppio Cambio per il Torino: dentro Rodriguez e Mandragora, fuori Buongiorno e Pobega

65' - Ammonizione per Calhanoglu, salterà il Bologna

58' - Primo cambio per il Torino: dentro Warming, fuori Sanabria

52' - Dumfries da fuori, Savic para

45' - Si riparte!

Buona prima frazione dei nerazzurri in vantaggio grazie alla rete di Dumfries. Il Torino si è fatto vedere un paio di volte dalle parti di Handanovic.

45' - Intervallo

41' - Brozovic dal limite, palla alta

41' - Ci prova Calhanoglu! Palla sull'esterno

38' - Occasione Inter! Invenzione di Calhanoglu, Lautaro riceve, si allarga, ma calcia fuori!

30' - Dumfriesss! Dopo un'ottima ripartenza la palla arriva a Dumfries che con un duagonale insacca in rete! Vantaggio nerazzurro!

24' - Azione manovrata dell'Inter con Lautaro che, servito da Calhanoglu, aggancia e serve per Brozovic che calcia ma Savic para

19' - Occasione Inter! Lautaro spizza per Bastoni, il difensore galoppa verso la porta ma si fa rimontare al momento del tiro

17' - Occasione Torino! Pjaca a giro dal limite, palla di poco fuori

14' - Lautaro da dentro l'area, ribattuto

11' - Ci prova Vidal dal limite, palla alta

6' - Ci prova il Torino, Handanovic manda in angolo

2' - Cross al centro di Perisic, palla in angolo

1' - Guida fischia l'inizio, si parte!

Live, Inter-Torino: tra poco il fischio d'inizio del match

Manca poco al calcio d'inizio di quest'ultimo match del 2021 per l'Inter. Gli avversari del Torino si presentano con la formazione tipo e l'unica punta Sanabria supportata da Brekalo-Pjaca. I nerazzurri con la formazione tipo, con l'unico cambio che riguarda la mediana dove Barella viene sostiutito da Vidal.

Le formazioni ufficiali (recupera qui l'articolo completo)

Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

All. Inzaghi

Torino (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria

All. Juric

Arbitro: Guida

Assistenti: Baccini e Saccenti

Quarto Uomo: Zufferli

VAR: Banti

AVAR: Peretti