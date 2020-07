Inter Torino, probabili formazioni: Eriksen titolare e ballottaggio a sinistra

Domani sera andrà in scena alle 21.45 allo Stadio San Siro l’ultima sfida della trenduesima giornata di campionato tra Inter e Torino. I nerazzurri potrebbero approfittare della sconfitta della Lazio e del pareggio contro il Torino per andare al secondo posto in classifica.

Antonio Conte non avrà a disposizione Sensi, Barella e Moses, ma recupera dalle squalifiche D'Ambrosio e Bastoni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri scenderanno in campo con il 3-4-1-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. In linea mediana dovrebbero giocare Brozovic e Vecino con Eriksen sulla trequarti. Sulla fascia sinistra ballottaggio tra Young e Biraghi, mentre sulla destra ci sarà Candreva. In attacco Lautaro e Sanchez con Lukaku ancora non al meglio dopo la botta alla coscia rimediata contro il Verona.

Il Torino scenderà in campo con il 3-4-2-1 con Sirigu tra i pali, linea difensiva composta da Izzo, Nkolou e Lyanco. In mediana Rincon e Lukic favorito su Meite. Ballottaggio sulla fascia destra tra Aina e De Silvestri, sulla sinistra confermato l’ex Ansaldi. Davanti non ci sarà lo squalificato Zaza, a supporto di Belotti dovrebbero giocare Verdi e Berenguer.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkolou, Lyanco; Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Verdi, Belotti.