Inter-Torino probabili formazioni: Conte pensa al turnover in vista del Real Madrid

Domani pomeriggio alle ore 15:00 andrà in scena al San Siro la sfida tra Inter e Torino, match valevole per l’ottava giornata di Seria A. Secondo Sky Sport, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a fare un leggero turnover in vista del big match contro il Real Madrid di martedì sera.

Il tecnico nerazzurro potrebbe far rifiatare alcuni titolarissimi soprattutto in difesa e a centrocampo. Solito 3-5-2 con Bastoni, Ranocchia e D’Ambrosio. In mezzo al campo l’unico sicuro del posto da titolare è Barella con Vidal e Gagliardini, favoriti su Eriksen. A destra confermato Hakimi, mentre sulla fascia sinistra dubbio Perisic-Young. In attacco tornano dal 1’ Lautaro Martinez e Lukaku.

I granata verso il 4-3-2-1 con Sirigu tra i pali, Singo e Rodriguez sulle corsie laterali. Al centro della difesa Bremer con uno tra Lyanco e Nkoulou. A centrocampo confermato il trio composto da Linetty, Rincon e Meite. In attacco Belotti con alle sue spalle Verdi e Lukic.