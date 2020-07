Inter Torino, preoccupano le condizioni di Lukaku: possibile contrattura

Dopo il deludente pareggio esterno contro l’Hellas Verona, i nerazzurri sono al lavoro per preparare il match casalingo contro il Torino che andrà in scena lunedì sera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte potrebbe fare a meno di Romelu Lukaku, uscito acciaccato dalla sfida del Bentegodi.

Il belga sarebbe ancora alle prese con un problema alla parte posteriore della coscia destra che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco contro il Verona e la sua presenza per lunedì sera sarebbe ancora in forte dubbio. Le sue condizione verranno valutate in maniera più approfondita questo pomeriggio, ma non dovrebbe trattarsi di nulla grave.

Secondo quanto raccolto dall’emittente satellitare, potrebbe trattarsi di una contrattura che gli impedirà comunque di giocare la sfida contro i granata. Se l'ex United non dovesse recuperare, i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Il belga dovrebbe tornare regolarmente a disposizione giovedì sera contro la Spal.