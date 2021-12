Inter-Torino, le ultimissime: Juric recupera Praet, torna Skriniar

Inter-Torino, le ultimissime.

TORINO - Ivan Juric ieri in conferenza stampa ha annunciato il forfait di Praet per il match di San Siro, ma il belga alla fine ha recuperato e si candida per una maglia. Sono dunque in tre per due maglie sulla trequarti del Torino: Pjaca, Brekalo e l'ex Leicester. Il primo ha più chance di essere titolare, ma se la giocano tutti e tre. Davanti non si tocca Sanabria, come il tandem Lukic-Pobega in mediana. A destra c’è Singo, a sinistra come svelato da Juric c’è Vojvoda ancora in pole su Ola Aina e Ansaldi. Difesa a tre con Djidji, Bremer e uno tra Buongiorno e Rodriguez.

INTER – Simone Inzaghi ha pronti tre cambi rispetto a Salerno nella sua Inter, uno per reparto. In difesa, c’è il ritorno di Skriniar accanto a de Vrij e Bastoni. A centrocampo più Vidal di Gagliardini per sostituire lo squalificato Barella, con le conferme di Brozovic e Calhanoglu; a destra c’è Dumfries, a sinistra Perisic in netto vantaggio su Dimarco. Torna a disposizione anche Darmian. In attacco – per Sky Sport – Lautaro Martinez è certo del posto, mentre per l’altro c’è Dzeko in vantaggio su Sanchez, reduce da due partite consecutive con gol.

Torna dunque il terzetto difensivo titolare tra i nerazzuri, con pochissimi cambi in generale. Stuzzica il Ninho Maravilla, ma alla fine dovrebbe essere il tandem Dzeko-Lautaro quello scelto da mister Inzaghi. Fischio d'inizio alle 18.30.