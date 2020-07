Inter Torino, le probabili formazioni: ancora un dubbio per Conte

L’Inter ha questa sera l’occasione di scavalcare l’Atalanta e agganciare la Lazio al secondo posto in classifica. I nerazzurri sono reduci dal pareggio in trasferta con il Verona e la deludente sconfitta casalinga contro il Bologna. A poche ore dal fischio d'inizio del match contro il Torino, Antonio Conte è ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i nerazzurri scenderanno in campo con il 3-4-1-2 con Eriksen a supporto delle due punte che dovrebbero essere Lautaro e Sanchez. Lukaku ha infatti un fastidio muscolare e non dovrebbe essere rischiato. Scelte quasi obbligate in mediana con Brozovic e Gagliardini titolari. In difesa rientra dalla squalifica Bastoni, che ritroverà il suo posto al fianco di Skriniar e De Vrij. Sulle corsia destra ci sarà Candreva, ballottaggio sulla fascia sinistra tra Young e Biraghi, con l’inglese al momento favorito.

Moreno Longo dovrà rinunciare allo squalificato Zaza e sembrerebbe intenzionato a schierare il 3-4-2-1 con due trequartisti alle spalle di Belotti. In difesa Lyanco, Nkoulou e il rientrante Izzo. Dubbio sulle fascia destra tra De Silvestri e Aina, mentre a sinistra ci sarà Ansaldi. In mediana Rincon e Lukic che sembra aver superato la concorrenza di Meite. Possibile novità sulla trequarti con il classe 2000 Millico al fianco di Verdi a supporto della punta.