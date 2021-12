Inter-Torino, le pagelle: Dumfries la decide, male gli attaccanti

L'Inter vince anche contro il Torino, nonostante il tenore del match sia decisamente diverso da quello scintillante delle ultime uscite. Brozovic propizia il gol vittoria di Dumfries, e anche Perisic sull'altra corsia dà vita a un'ottima prova. Un po' appannati i difensori, male la coppia d'attacco. Di seguito le pagelle dei nerazzurri.

HANDANOVIC 6: Se la squadra ha decisamente sofferto l’aggressività del Torino, lo stesso non si può dire del capitano, che ha sporcato i guantoni solo nel secondo tempo su una punizione degli ospiti.

SKRINIAR 6: La serata è complicata per tutti, anche per chi di solito eccelle come il buon Milan. Partita attenta la sua, ma in un paio di occasioni si è lasciato sfuggire l’avversario, cosa decisamente insolita.

DE VRIJ 6: Poco lucido in alcune situazioni, probabilmente a causa del pressing costante degli ospiti. Anche oggi comunque ha fatto il suo in fase di impostazione della manovra.

BASTONI 6: Così come i compagni è sembrato meno concentrato del solito, ma ha retto l’urto delle incursioni granata. Nel primo tempo sciupa malamente l’occasione (da lui stesso creata) di chiudere la partita in ripartenza.

DUMFRIES 7: Secondo timbro consecutivo per l’olandese, che oggi risulta tremendamente decisivo per portare a casa tre punti fondamentali. Un po’ impacciato in alcune chiusure, ma la sua crescita continua senza sosta.

VIDAL 6: Una buona gara nel complesso, ma un po’ impacciato in più di qualche occasione. Non riesce a gestire come dovrebbe la palla nel centrocampo, ma anche i suoi compagni hanno faticato.

BROZOVIC 6,5: Se il gol vittoria lo firma Dumfries, l’azione decisiva nasce ancora una volta dai suoi piedi, per poi mettere lo zampino anche nel velo che permette all’olandese di tirare in porta tutto solo. Solito maestro in fase di regia, anche in una partita molto complicata.

CALHANOGLU 6: Fa il suo come al solito ormai, anche se non riesce mai a strappare il gioco come nelle ultime gare. Nota stonata il giallo nella ripresa, che lo costringerà a saltare il prossimo match contro il Bologna.

PERISIC 6,5: Propositivo in fase di spinta e attento in fase di copertura, la solita partita alla Perisic insomma. Il suo mix di grinta ed esperienza risulta spesso il fattore in più di questa squadra.

LAUTARO 5,5: l’attacco è decisamente la nota stonata della gara stasera. Il toro argentino non riesce ad incidere come potrebbe, anche se lavora tanto per la squadra fuori dall’area di rigore. Poteva fare di più, anche perché in queste partite servono assolutamente i suoi gol.

DZEKO 6: Mezzo voto in più per l’assist nel primo tempo, ma nel complesso non arriva alla sufficienza come il suo compagno di reparto. Male anche nei contrasti aerei, dove dovrebbe eccellere con i suoi centimetri.

Dalla panchina:

(Dal 69’) SANCHEZ 6,5: E’ in uno stato di grazia e probabilmente oggi meritava di partire dall’inizio. Con il suo ingresso in campo l’Inter è riuscita a risalire il campo dopo una decina di minuti in apnea, e colpisce un palo che grida ancora vendetta.

(Dal 69’) VECINO 5,5: In campo si vede poco, avrebbe sicuramente potuto fare di più.

(Dal 82’) SENSI 5,5: Perde qualche pallone di troppo nonostante i pochi minuti a disposizione.

(Dal 82’) D’AMBROSIO 6: Aiuta la squadra durante il forcing finale dei granata.

(Dal 90’) DIMARCO 6: Entra per gestire gli ultimi minuti in difesa, e ci riesce bene.