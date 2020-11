Inter-Torino, la probabile dei nerazzurri: Conte ritrova le sue certezze

Archiviata la sosta per le Nazionali, l'ultima del 2020, è il momento per l'Inter di tornare in campo e cercare di risalire una classifica che, fino a questo momento, sorride ben poco alla compagine meneghina. Contro il Torino, Antonio Conte potrà fare affidamento su tutti i suoi fedelissimi: restano ai box Sensi (infortunato ma in ripresa), Kolarov e Padelli (entrambi alle prese con il COVID).

Per quanto riguarda la formazione, in difesa dovrebbe toccare al terzetto titolare, formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce spazio per l'insostituibile Hakimi sulla destra e Young sulla sinistra (quest'ultimo al momento è in vantaggio su Perisic per la maglia da titolare). A centrocampo rientra Gagliardini, uno dei fedelissimi di Conte, che completerà il reparto insieme a Barella e Vidal. In attacco, neanche a dirlo, toccherà alla coppia titolare: Lautaro-Lukaku.

Probabile Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.