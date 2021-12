Inter-Torino, Inzaghi cambia rispetto a Salerno: la probabile del tecnico

Inter-Torino, Simone Inzaghi ha in mente qualche cambio di formazione.

Il tecnico nerazzurro, dopo la splendida vittoria della scorsa giornata, per 5-0, ai danni della Salernitana, vedrà un nuovo impegno ravvicinato che concluderà la prima metà di campionato in cui, l'Inter, si è già laureata campione d'inverno con un turno d'anticipo. Questa volta, ospite a San Siro, ci sarà il Torino di Ivan Juric che nel post-partita di ieri ha affermato come senta parecchio la sfida contro la squadra nerazzurra e pertanto sarà pronto a mettere in seria difficoltà Lautaro Martinez e i suoi compagni.

Proprio per questo, lo stesso Simone Inzaghi, ha in mente di apporre qualche correttivo rispetto all'undici iniziale che ha vinto a Salerno, secondo quanto riportato da Sky Sport. In porta sarà confermato Samir Handanovic, dietro a Bastoni, de Vrij e Skriniar che ritroverà la maglia da titolare al posto di D'Ambrosio. A centrocampo, confermatissimi Perisic, Calhanoglu e Brozovic, mentre saranno da valutare le condizioni di Darmian che sta recuperando dal proprio affaticamento muscolare e che, in caso di respondo positivo dei medici, potrebbe ritrovare la maglia da titolare. Sarà squalificato Nicolò Barella e per sostituirlo al momento c'è il ballottaggio tra Arturo Vidal e Roberto Gagliardini, andato in gol contro la Salernitana.

Infine, il reparto offensivo, con Alexis Sanchez che, seppur abbia fatto molto bene nelle ultime due gare in cui è partito dall'inizio, farà posto a Lautaro Martinez ed Edin Dzeko per provare a scardinare il terzetto arretrato granata. Una partita che nasconde parecchie insidie e che deve essere affrontata senza pensare al primato in classifica raggiunto e, soprattutto, senza pensare alla pausa che ci sarà dopo il triplice fischio. L'Inter ha la possibilità di conquistare altri tre punti contro un avversario molto ostico e farlo darebbe un altro segnale importante al campionato.