Inter, Torino gara rischiosa: le parole dell'ex nerazzurro

Inter, Andrea Mandorlini parla della prossima partita contro il Torino.

L'ex difensore nerazzurro, è stato intervistato da Torinogranata e si è espresso in merito alla prossima partita di campionato tra Torino, al momento in credito di risultati viste le belle prestazioni fatte, ma i pochi punti ottenuti, e l'Inter che, prima del rotondo 5-0 contro la Salernitana e della vittoria di Anfield, aveva vinto nel mese di gennaio l'ultima partita contro il Venezia in campionato. Per questo, ad avviso di Mandorlini, la sfida di domenica sarà molto aperta e proprio la partita contro il Liverpool potrebbe avere il suo peso.

Infatti, per l'ex difensore, la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi, potrebbe aver perso tante energie ad Anfield, pur avendo ottenuto una vittoria contro una delle più forti squadre al mondo che da molto morale. Ma soprattutto per il gioco della squadra granata, che pressa uomo su uomo ed è molto aggressiva, potrebbe correre qualche rischio non da poco. Il Torino, infatti, anche se i risultati dicono il contrario, è una delle squadre più in forma del campionato ed ha fornito sempre prestazioni di altissimo livello.

Vedremo, dunque, quale partita aspetterà i nerazzurri domenica. Di sicuro non sarà una passeggiata, in uno stadio e contro una squadra tradizionalmente molto ostica e contro un allenatore che l'ha sempre messa in difficoltà. Ci vorrà la migliore Inter che, però, dovrà rinunciare sicuramente a Stefan de Vrij per infortunio e lo stesso potrebbe accadere a Marcelo Brozovic, per cui sono attesi tra qualche ora l'esito degli esami strumentali per vedere l'entità di quanto patito nella partita di ieri contro il Liverpool.